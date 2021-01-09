ابنة شيرين عبد الوهاب تفاجئ الجميع بأول أغنية لها.. والجمهور يرد: «ابن الوز عوام»

عدن - ياسمين عبد العظيم - شيرين عبد الوهاب

استطاعت هنا ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب في خطف الأنظار، وذلك بأول عمل فني لها لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مقطع فيديو لها على “إنستغرام” وهي تغني باللغة الإنجليزية.

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وأبدى الكثير من محبي الفنانة شيرين عبد الوهاب إعجابهم بموهبتها وعذوبة صوتها وتمكنها من الغناء بدون أخطاء، حيث شبهها الكثيرون بوالدتها.

وبحسب ما جاء في الفيديو الذي تم تصويره داخل منزل شيرين عبد الوهاب، فقد ظهرت هنا أمام ميكرفون محترف، وعلى الأرض صورة كبيرة لوالدتها، وقدمت المقطع بانسجام تام مع كلمات الأغنية، وتم نشر المقطع وتداوله عبر عدة حسابات أغلبها يخص روابط المعجبين بالفنانة شيرين عبد الوهاب.