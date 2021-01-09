تزوجت أربع مرات وهناك من غير ديانته من أجلها..سميرة أحمد نجمة من الزمن الجميل

عدن - ياسمين عبد العظيم - سميرة أحمد، ممثلة مصرية من زمن الفن الجميل، قامت ببطولة العديد من الأفلام السينمائية، التى لاقت نجاحا كبير، مثل فيلم “الخرساء” الذى لقبت بسببه بممثلة العاهات.

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أما في مجال التليفزيون، حققت مسلسلاتها مشاهدة عالية، مثل أميرة في عابدين، وماما في القسم، وغيرها.

سيميرة أحمد التى لايعرف عنها الكثيرون، أنها تزوجت 4 مرات، وانجبت بنت واحدة، الزيجة الاولى كانت من المنتج بطرس زربيات، الذى أعلن إسلامه من أجل الزواج منها، وأطلق على نفسه إسم شريف زالي، ولم تستمر الزيجة طويلا، بل إنفصلا.

الزيجة الثانية، كانت من الكاتب وجيه نجيب، بعد قصة حب وأنجبت منه بنتها الوحيدة جليلة، وحدثت مشاكل بينهما أدت إلى الطلاق.

الزيجة الثالثة، كانت من المنتج أديب جابر، ونتيجة لكثرة الخلافات إنفصلا سريعا.

الزيجة الرابعة والاخيرة، كانت من المنتج صفوت غطاس، الذى أسلم من اجلها، وواجه العديد من الانتقادات بسبب ذلك.

سميرة أحمد، هي أخت الفنانة الكوميدية الراحلة خيرية أحمد، وعملا سويا في العديد من الأعمال التمثيلية.