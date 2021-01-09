ابنة الفنان الراحل محمد متولي تخطف الأنظار في أول ظهور لها.. والجمهور يرد: «شبهه بالظبط»

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة لابنة الفنان الراحل محمد متولي.

وعلقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على الصورة التي نشرتها قائلةً: «صورة سمر ابنة الفنان محمد متولي الله يرحمه سبحان الله ماخذه عيونه ونظرته».

مفاجأة غير متوقعة.. بسمة بوسيل تتهم تامر حسني بإقامة علاقة مشبوهة مع فنانة شهيرة

فيديو مسرب من حفل خطوبة ريم البارودي.. وفستانها يشعل مواقع التواصل (اتفرج)

وعبر الكثيرون من الجمهور ومجبي الفنان الراحل محمد متولي عن إعجابهم بجمالها، حيث قارنوا بين شكلها وشكل والدها، لافتين إلى أنها تشبهه إلى حد كبير.

ومما كُتب في التعليقات: «النظرة طبق الأصل عن أبوها» و«جميلة» و«شبهه بشكل كبير»، و«صحيح والله وحتى الضحكة شبه»، و«حلوة هواي تشبه أبوها« و«فيها ملامح منه».