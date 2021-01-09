بعد سنوات من الغياب.. لن تصدق كيف أصبح شكل فيروز أشهر طفلة في السينما المصرية

عدن - ياسمين عبد العظيم - عرفها الجمهور بـ «الطفلة الشقية»، فمنذ ظهورها في فيلم «دهب» استطاعت الطفلة فيروز أن تأسر عقل الجمهور وحبهم.

وبالرغم من ابتعادها عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، عادت الفنانة المعتزلة فيروز إلى الأضواء من جديد.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ «فيروز»، حيث بدا عليها علامات التقدم في السن بشكل كبير إلا أنها ظلت تتمتع بملامحها المرحة.

وفي سياق آخر، انتشرت صورة لابنتها إيمان جمجموم برفقة خالتها الفنانة المصرية القديرة نيللي، حيث ظهرت في الصورة تحتضنها

ومع انتشار الصورة، بدأ الجمهور بعقد المقارنات بينها وبين والدتها، ورأوا أنها ورثت الكثير من ملامحها وتشبه نيللي أيضاً.

ويُشار إلى أن إيمان هي ابنة فيروز من زوجها الفنان الراحل بدر الدين جمجوم، علماً أن لهما أيضاً ابناً يدعى أيمن. ويأتي نشر الصورة على مشارف الذكرى الخامسة لوفاة فيروز التي رحلت عن عالمنا في 30 يناير من العام 2016.

ويُذكر أن نيللي كانت قد ظهرت في صورة مع أفراد عائلتها وتبين أنها التُقطت لها أثناء الاحتفال بيوم ميلاد والدها سركيس أرتين كالفيان. وظهرت إلى جانبهما والدتها وشقيقتها ميرفت.