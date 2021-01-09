زوجة مصطفى فهمي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جريئة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان الكبير مصطفى متولي جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحدث ظهور لها.

وظهرت فاتن موسى في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» برفقة زوجها الفنان مصطفى فهمي.

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وبدت فاتن موسى في الصورة بإطلالة وجذابة، حيث ارتدت فستان قصير، مما عرضها لموجة حادة من الانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة مصطفى فهمي على خصلات شعرها الانسيابي الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات الماكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع ملابسها.

جدير بالذكر أن فاتن موسى ولدت في 1 أغسطس، وهي من أصول لبنانية، وبدأت حياتها المهنية صحفية في الموضة والجمال بإحدى المجلات اللبنانية، حيث عملت محررة فنية لفترة طويلة في مجلات لبنانية، ومعدة برامج في قناة “نجوم” التي تبث من دبي.

وعملت فاتن موسى مقدمة برامج في التليفزيون الإماراتي، وقدمت برنامج “دخان بلا نار”، وتزوجت بالفنان مصطفى فهمي في حفل بسيط جمع المقربين، وارتدت خلاله فستانًا أبيض من تصميم حسين وهبي، وذلك بعد انفصال فهمي عن الفنانة رانيا فريد شوقي.