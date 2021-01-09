وفاة ابن الفنان الراحل سيد زيان.. وشقيقته تكشف التفاصيل (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحل عن عالمنا عصر اليوم محمد سيد زيان، نجل الفنان الكوميدي الراحل سيد زيان، وذلك وفقًا لما أعلنته شقيقته على مواقع التواصل.

وأعلنت ايمان سيد زيان نبأ وفاة شقيقها داخل محمد المستشفى بعد تعرضه إلى أزمة صحية شديدة، تطلبت نقله إلى المستشفى لكته توفي فور وصوله.

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وقالت ايمان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «البقاء لله.. توفى الآن آخى محمد سيد زيان، الله يرحمك يا محمد ويمتعك بوجه الكريم وبجنات الفردوس الأعلى ويجمعك بأمي وأبى في الجنة يا حبيبي، أسألكم الدعاء لشقيقي محمد».

وكانت أعلنت إيمان عن مرضه وانه تعرض الى نزيف في المخ، أدخله في غيبوبة، وأحتجز على أثره بالعناية المركزة في أحد المستشفيات.

وكتبت إيمان سيد زيان، عبر «فيسبوك»: «أسألكم الدعاء الكثير لأخي الوحيد محمد سيد زيان في الرعاية المركزة في غيبوبة.. الله يشفيه ويعافيه بقدرته وعظمته ويفوق بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا رب يا رب يا رب انت الشافي المعافي اتوسل إليك يا رب يفوق بمعجزة من عندك يا رب يا سميع يا مجيب يا مالك الملك يَاذَا الجلال والإكرام يا الله».