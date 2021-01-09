عبير صبري تكشف بجرأة أسرارها العائلية وتنهار باكية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة المصرية عبير صبري عن أسرار عائلية لا يعرفها الجمهور وكان بعضها جريء.

عبير تحدثت عن تعرضها لتربية صارمة من والدها الذي تأثر بخلفيته العسكرية وكان يضربها بالحزام، ومات مبكرا لتتحمل هي مسئولية الأسرة خلفا له.

كما تحدثت عن الخطوط الحمراء التي وضعتها مؤخرا لقبول الأعمال الفنية مؤكدة إنها لن تقبل أي عمل يتضمن الظهور بملابس جريئة أو مشاهد قبلات.

عبير صبري وجهت رسالة باكية إلى والدها خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه “واحد من الناس” على شاشة “الحياة”، قائلةً: مسئولية كبيرة بعد وفاته، وكنت صغيرة، وتحملت مسئولية أخواتي، وتحملت مسئولية الأسرة، وأتمنى أن أكون قمت بأداء رسالته وأن يكون راضيا عنى.

أضافت: كنت في الجامعة، وتحملت العديد من الأشياء، وتعليم اخواتي وتوفير كافة الطلبات، ووالدي كان قويا ومحترما، ولأنه كان عسكريا كان من الممكن يكون أن يتعامل بقوة ولا مجال للنقاش لأوامر الوالد.

وواصلت ذكرياتها قائلة: وأمي كانت أصعب في تعاملها لأنها عصبية وعلى الرغم أن والدي كان بيضربنى بالحزام بس كان حنين، وحلمت قبل وفاة والدي بأربع سنين أنه سيتوفى، والحمد لله ان الله اخفى عننا علم الغيب.

واعترفت عبير بأن مشاهد الإثارة ساهمت في نجوميتها، ولكنها أكدت أنها حاليا تضع خطوطا حمراء تتوافق مع وضعها كزوجة ومع معتقداتها الدينية، وقالت: الآن أقرأ السيناريو ومن الممكن أن أرفض أي أدوار جريئة وأي مشهد فيه قبلة، وملابس جريئة وغير