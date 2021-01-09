كرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – نسرين طافش ترقص “سالسا” علي الانستجرام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو ظهرت نسرين طافش في الفيديو وهي تتعلم رقصة “السالسا” مع مدربها من داخل منزلها في القاهرة، وعلقت :”صباح الجمال والطاقة العالية، أول درس سالسا في مصر مع أشطر مدرب”.

ويعرض للفنانة نسرين طافش حاليا مسلسل “ختم النمر”، هو أول بطولة مطلقة للفنان أحمد صلاح حسني، ومن قصة وإخراج أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ومن إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته ميرهان حسين، حنان سليمان، إسلام جمال، تامر شلتوت، أمير صلاح، وغيره