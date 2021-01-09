ليلى طاهر تكشف السبب الحقيقي لابتعادها عن الفن

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر السبب الحقيقي لابتعادها عن المشاركة في الأعمال الفنية نافية اعتزالها.

ليلى طاهر، طاهر قالت إن السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية هو رغبتها في احترام تاريخها، مشيرة إلى أن ما يعرض عليها لا يتناسب مع تاريخها الفني الطويل.

وأضافت ليلى طاهر: معتزلتش بس أنا مابشتغلش عشان مابيجيليش أعمال كويسة تناسب تاريخي الفني، وأصل أنا عملت كل حاجة، فيعني مش ناقص حاجة أو دور نفسي فيه.

وتابعت قائلة: إن من يقدم تاريخًا فنيًّا كبيرًا ويخلص في جميع أدواره وأعماله الفنية ويدرك حجم وقيمة الجمهور الذي يقف خلفه ويدعمه، يدرك المسؤولية التي تقع على عاتقه من ضرورة التدقيق في الأدوار التي يختارها أو يقدمها وهو ما تعمل عليه في جميع الأدوار التي تعرض عليها.

وأضافت أنها تعمل على احترام تاريخها الفني وسنها وجمهورها من خلال التدقيق في جميع الأعمال التي تعرض عليها، وتركز على اختيار أدوار تضيف لمسيرتها الفنية فقط وليس المشاركة للوجود على الساحة الفنية فحسب.