بعد إثارتها الجدل بصور في شهور حملها الأخيرة..التركية ميريام أوزرلي ترزق بمولودتها وتطلق عليها هذا الاسم..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أن أثارت الجدل، بجلسة تصوير لها وهي في شهور حملها الاخيرة، التركية ميريام أوزرلي، الشهيرة في الوطن العربي بالسلطانة هويام، بمولودة أمس الجمعة.

بعد إنجاب طفلها الثاني.. اتفرج كيف أصبح شكل جسد ميريام فارس (اتفرج)

ونشرت ميريام أكثر من صورة لها من المستشفى الى جانب الطفلة المولودة حديثاً معلنة أنها أطلقت عليها اسم “ليلي كوي”.

ميريام فارس تضع مولودها الثاني وتوجه إليه رسالة

وكانت ميريام قد استعرضت في وقت سابق حملها بمجموعة من الصور الجديدة كشفت من خلالها عن بطنها المنتفخة بالأشهر الأخيرة.

نذكر أن ميريام أورزلي كانت قد رزقت بـ لارا بتاريخ 10- 2- 2014 من حبيبها السابق رجل الاعمال جان التاش لكنه انفصل عنها بعد علمه بحملها فأضطرت الى ترك مسلسل “حريم السلطان” في آخر حلقات من الجزء الثالث وسافرت الى المانيا بحجة العلاج ليتبين لاحقاً انها حامل ثم أنجبت الطفلة.