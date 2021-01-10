مهرها 18 مليون جنيه وسمير غانم السبب في زوجها..ما لا تعرفه عن الفنانة المعتزلة جيهان نصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - جيهان نصر، فنانة مصرية، حققت نجاح كبير في الأعمال القليلة التى قدمتها، ونالت شهرة واسعة بموهبتها وجمالها، ولدت في مايو 1972، بدأت مشوارها الفني بالعمل كموديل في مجال الاعلانات، ثم إقتحمت عالم التمثيل.

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قدمت فوازير رمضان، ونالت نجاح كبير، وقدمت مسرحية بهلول في إسطنبول مع النجم الكوميدي الكبير سمير غانم، والتى كانت وش السعد عليها.

أثناء مشاركتها في مسرحية بهلول في إسطنبول، تعرفت على الملياردير السعودي سعود الشربتلي، والذى طلب من الفنان سمير غانم أن يتوسط بينهما ليطلب يدها.

قدم سعود الشربتلي، مهر 18 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى قصر في كندا وأخر في لندن.