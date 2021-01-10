شكرا لاهتمامكم بخبر رحاب الجمل: باسم سمرة هددني بإرسال بلطجية وسألجأ للقضاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت الفنانة رحاب الجمل تلقيها تهديدات من الفنان باسم سمرة بإرسال بلطجية لها مشيرة إلى أنها ستلجأ للقضاء.

رحاب، قالت في تصريحات للإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر: الحكاية امبارح كان عندنا بروفة في القاعة التي استأجرتها المنتجة، والمنتج الفني للفيلم، وفوجئنا بالأستاذ باسم بيقول للممثل أحمد سلطان خد لف دي.. وهذا ما اعترضنا عليه جميعًا وقولنا له مينفعش احنا في مكان عام وفيه كاميرات.

وأضافت: بعدها قمت من جنبه لأن تصرفاته معجبتنيش، وبقى عصبى وبيقول إزاى تمنعونى أنى أشرب حشيش.. وكمان طلب خمرة من الأوتيل ولكن المنتجة وكل الحضور رفضوا تصرفاته وأبلغت المنتجة الأوتيل بإغلاق الحساب.

وتابعت: بعدها بدأ يشتم بألفاظ غير مقبولة بالأم والأب وسباب، واضطر أمن الأوتيل للتدخل وإخراجه بره القاعة، وهناك شهود كثيرين على كل ما حدث وسأطلب شهادة كل الحضور وحتى الأوتيل وتفريغ كاميرات القاعة التي كنا نجلس فيها.

وأكدت رحاب أنها غادرت القاعة بعد كل ما حدث لأن دموعها نزلت من الخضة، وأنها ستلجأ للقضاء لاستعادة حقوقها في كل ما قاله باسم وكل ما فعله.

وكان باسم سمرة، قد صرح للإعلامي عمرو أديب، قائلًا: أنا مستغرب أن الموضوع ده قالب الدنيا، ده أتفه من كده وأبسط من كده.

وتابع: الفنانة اللى قالت الكلام ده كان عندها سفر قبل يوم 14 وعاوزة تخلص الفيلم.. وبحاول اقولها استنى شوية يومين 3 وبعد كده سافرى.. لان فيه تظبيط في المسلسل اللي شغال عليه دلوقتي وكده، فقالت خلاص بعتذر.. وقلت للمخرج خلاص نجيب واحدة تانية، موضحًا أنها كانت موجودة في نفس المسلسل الذي يعمل به، ولكنها طلبت مبلغا إضافيًا ولكن تم رفضه..

واستطرد: اللي عرفته أنها طلبت مبلغ كبير فمرضيوش في المسلسل ومشوها، هي افتكرت أني أنا اللي مشيتها من المسلسل والفيلم، أنا مش بقول كده عشان أطلع في دور البريء والبتاع، أنا بعرف أخد حقي بدراعي، دي ناس عاوزه تشتهر على حسابي، دي أنا آخر مرة جايبها من القسم، كان جوزها نصاب وكان لابس ملابس ناس في الداخلية وماسك لاسلكي.

وواصل: جوزها طلع نصاب، وأنا روحت جبتها من القسم عشان التصوير يكمل، هي ست مدعية، أي حد هيتكلم عني هزعله فورًا، وهروح للاستاذ أشرف زكي والنقابة والقضاء.