وفاة الفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - توفي اليوم الفنان الكبير هادي الجيار، عن عمر يناهز 71 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

نقابة المهن التمثيلية، أعلنت خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك وقالت: البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية ‫وفاة الفنان الكبير ‫هادى الجيار.. ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان.

الفنان الراحل من مواليد عام 1949، وحصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفني عندما جاءته الفرصة للاشتراك في مسرحية مدرسة المشاغبين.