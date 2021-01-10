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هند البلوشي تعلن زواجها من نجم ذا فويس

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عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت النجمة الكويتية هند البلوشي خبر زواجها من المطرب العراقي علي يوسف نجم ذا فويس.

الثنائي احتفلا معاً بزفافهما منذ 5 أشهر وقضائهما شهر العسل مؤخراً خارج الكويت.

هند البلوشي قالت: تزوجنا منذ أكثر من 5 أشهر وقضينا شهر العسل في أحد المنتجعات السياحية خارج الكويت، وأتمنى للجميع السعادة والحب والخير.

وأضافت: التزمنا الخصوصية وكان احتفالاً عائلياً اقتصر على إخوتي والمقربين منا فقط، وذلك مراعاة لظروف انتشار كورونا، ولم نعلن الخبر في وقتها حتى نستمتع بإجازتنا وخصوصيتنا.

 

 

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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