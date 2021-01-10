هل كانت تقصد زينة؟.. بسمة بوسيل توجه رسالة إلى فنانة شهيرة حاولت إقامة علاقة مع تامر حسني: مش هيتجوزك

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجهت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني رسالة قوية إلى فنانة شهيرة عبر خاصية الستوري بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

بسمة بوسيل كتبت في رسالتها هذه: لن يتزوجكي روحني اركني بلاش شو عن طريق ناس نص كم.

وتابعت: حاولت احط اغنيه تعرفي تفهميها عشان الجهل بس ووضعت بسمة بوسيل على هذه الستوري أغنية المهرجانات “كذا ميزه”.

بسمة بوسيل كانت قد أعادت نشر فيديو ظهرت به صديقتها المحامية سارة درويش.

حيث كشفت صديقتها عن السبب الرئيسي الذي دفع بسمة إلى طلب الطلاق وشنت هجوما على فنانة معروفة رفضت ذكر اسمها.

وخلال الفيديو قالت درويش أن فنانة معروفة كانت تحاول إقامة علاقة مع تامر، لكن زوجته كشفت الأمر ما دفع الأخيرة لطلب الطلاق من تامر.

وفسرت بعض المواقع حديث سارة درويش بأنه كان يقصد الفنانة زينة حيث أشارت إلى إن هذه الفنانة حملت من دون زواج.

كما أن بسمة بوسيل قد أعلنت قبل أشهر استعدادها على طلب الطلاق من زوجها تامر، بعدها أعلن تامر حسني تصالحهما.