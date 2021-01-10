اتفرج..كيف نعت نجوم الوسط الفني وفاة هادي الجيار

عدن - ياسمين عبد العظيم - توفي الفنان هادي الجيار فجر اليوم عن عمر 71 عاما، آثر إصابته بفيروس كورونا المستجد COVID-19، الجيار أحد أبطال المسرحية المصرية الشهرة مدرسة المشاغبين.

ونعت نجوم الفن وفاة الفنان هادي الجيار عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، فقال سليمان عيد :” إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته الله يرحمك ياعم هادى يامحترم ياطيب.”

وفاة الفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا

وكتبت النجمة إسعاد يونس:”وداعا الصديق الغالي هادي الجيار، كم الحزن يفوق الاحتمال.”، وعلق أحمد مكي على خبر الوفاة:” إِنَّا لِله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ” الفنان الكبير هادي الجيار في ذمة الله. اللهم اغفر له و ارحمه.”

وقالت الفنانة منة فضالي:” لا حول ولا قوه الا بالله مع السلامه يا استاذ ربنا يرحمك ويغفر لك في ذمه الله الفنان الخلوق الاستاذ هادي الجيار.”