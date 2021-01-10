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شكرا لاهتمامكم بخبر اتفرج..كيف نعت نجوم الوسط الفني وفاة هادي الجيار والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - توفي الفنان هادي الجيار فجر اليوم عن عمر 71 عاما، آثر إصابته بفيروس كورونا المستجد COVID-19، الجيار أحد أبطال المسرحية المصرية الشهرة مدرسة المشاغبين.
ونعت نجوم الفن وفاة الفنان هادي الجيار عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، فقال سليمان عيد :” إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته الله يرحمك ياعم هادى يامحترم ياطيب.”
وفاة الفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا
وكتبت النجمة إسعاد يونس:”وداعا الصديق الغالي هادي الجيار، كم الحزن يفوق الاحتمال.”، وعلق أحمد مكي على خبر الوفاة:” إِنَّا لِله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ” الفنان الكبير هادي الجيار في ذمة الله. اللهم اغفر له و ارحمه.”
وقالت الفنانة منة فضالي:” لا حول ولا قوه الا بالله مع السلامه يا استاذ ربنا يرحمك ويغفر لك في ذمه الله الفنان الخلوق الاستاذ هادي الجيار.”
هادي الجيار قد نقل قبل أيام إلى مستشفى الهرم بعد إصابته بفيروس كورونا، ووضع على أجهزة التنفس الصناعي حيث عانى من مشكلة في التنفس، خاصة أنه كان قد أجرى عملية قلب مفتوح خلال الفترة الماضية.
يشار إلى أن هادي الجيار شارك في رمضان 2020 ضيف شرف في مسلسل “فلانتينو” من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، من بطولة دلال عبد العزيز، سمير صبري، داليا البحيري، حمدي المرغني، طارق الأبياري، محمد كيلاني وهدى المفتي.