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اتفرج..كيف ودعت إيمي سمير غانم والدة زوجها حسن الرداد

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عدن - ياسمين عبد العظيم - صدمت قجعة الموت، مساء أمس السبت، الفنان الشاب حسن الرداد، حيث توفيت والدته السيدة فادية الرداد، بعد صراع مع المرض

وعلقت الفنانة إيمي سمير غانم زوجة حسن الرداد، على وفاة حماتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”إنستجرام”  بصورة تجمعها مع زوجها ووالدته الراحلة وعلقت قائلة:”ان لله و ان اليه راجعون.. الله يرحمك يا حبيبه قلبي حماتي وصاحبتي و امي .. هيوحشني حبك ليا و بوستك ليا كل يوم الصبح.. فاديه الرداد يا اعظم ام و احن قلب طول عمرك في ضهري و واقفه في صفي عشان حبتيني زي ما بحبك.. ربنا يرحمك و اشوفك في الجنه و احضنك.. بحبك.”

 

وإنهالت التعليقات من متابعي إيمي سمير غانم ، على الصورة، بالتعازي والأسي، طالبين الدعاء للمتوفية.

حسن الرداد ممثل مصري وابن الفنان نبيل الرداد. ولد في دمياط، وهو خريج كلية التجارة، جامعة القاهرة وخريج معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل. شارك في أكثر من عمل سينمائي وتلفزيوني وأهمها مسلسل الجماعة، الدالي.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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