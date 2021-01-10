شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. فنان مصري يحضر بروفة فيلم وهو “سكران” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت النجمة المصرية رحاب الجمل، تفاصيل واقعة حضور فنان إلى بروفة فيلم جديد يتم التحضير له في الوقت الحالي، لم يتم الكشف عن اسمه. وهو في حالة “سُكر”، مؤكدًة أنه كان يريد أن يدخن “الحشيش” في البروفة ولكن المشاركين اعترضوه.

وأوضحت الفنانة رحاب الجمل الجمل في منشور لها عبر حسابه في “فيسبوك”، قامت بحذفه لاحقًا بعد تدخل من نقابة المهن التمثيلية على إثر تقديم شكوى ضد هذا الفنان، قائلًة إن هذا الشخص قام بسبْ زملائه عندما اعترضوا على تدخينه.

وبدأت الجمل، منشورها بسرد واقعة سابقة لهذا الفنان مع فنان آخر في أحد الأفراح. وفي ذلك الوقت لكمه بيده، ولأن الجميع يعرف الواقعة التي حدثت بين الفنانين باسم سمرة ومحمد رمضان في حفل سابق بحسب ما ذكرت الفنانة المصرية. فقد تكهن المتابعين اسم هذا الفنان بأنه باسم سمرة.

وكتبت الجمل: “الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب”.

وأضافت: “وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب”.

واستطردت الفنانة المصرية: “لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون”.

وأردفت النجمة المصرية رحاب الجمل: “لأن ده قلة أدب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن اي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات أنا هاربيك”.