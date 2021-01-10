شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر بارز – اتفرج ياسمين رئيس جننت الشباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطفت النجمة ياسمين رئيس، أنظار متابعيها وجمهورها بأحدث ظهور لها، بإطلالة أنيقة.

ونشرت ياسمين رئيس، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين رئيس في الصورة التي نشرها، بإطلالة مميزة، حيث كانت ترتدي بكولت باللون الزهبي اللامع، مفوح من منطقة الصدر، وجيب باللون الأبيض.

وتستعد النجمة ياسمين رئيس، لتصوير مشاهدها في فيلم “جارة القمر”، حيث يشهد الفيلم التعاون الرابع مع زوجها المخرج هادى الباجوري.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مشاركتها السينمائية، فيلم “لص بغداد”، حيث تفاعل الجمهور مع دورها في الفيلم، وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.

جدير بالذكر أن فيلم “لص بغداد” حقق نجاحًا كبيرًا وجماهيرية منذ اليوم الأول من عرضه، حيث قارب الـ15 مليون جنيه ضمن منافسته على موسم أفلام إجازة منتصف العام.