شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. مايا دياب تسقط من علي المسرح وتظهر منطقتها الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب، لموقف محرج، خلال كواليس تصويرها لفيديو كليب أغنيتها الجديدة “دوب”، والتي طرحتها عبر موقع “يوتيوب”.

ونشرت مايا دياب الفيديو، على صفحتها الخاصة، عبر حسابها على موقع “انستغرام”، وعلقت عليه قائله “ألم تشاهد فيديو كليب (دوب) حتى الآن؟ إليكم بعض اللحظات المضحكة “خلفها”.

وأظهر الفيديو مايا دياب وهي تمشي على المسرح مرتدية فستان أبيض بوشاح طويل على شعرها، وأثناء ذلك شبك الوشاح حتى سقطت على الأرض بعد فقدان توازنها وارتفعت ضحكات مايا في المكان من طرافة الموقف.