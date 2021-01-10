شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة جمال – اتفرج جمال ابنة الإماراتية أحلام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة الكويتية “أحلام الشامسي”، عبر حسابه الشخصي في “إنستجرام” صورة حديثة شهدت ظهور نادر لإبنتها الوحيدة “لولوة الهاجري” وإبنة بطل الرالي القطري “مبارك الهاجري”، ونجحت الإبنة من لفت أنظار المتابعين بجمالها وبراءة ملامحها، حيث عبّروا عن إعجابهم الشديد بها.

وفي صورة أخرى مدمجه قام بنشرها أحد الحسابات الناشطة لمحبي الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، حيث قاموا من خلالها بمقارنة ملامح “لولوة” مع ملامح والدتها، من خلال صورة قديمة للفنانة أحلام في مرحلة عمرية صغيرة، ولاحظ المتابعين تشابهًا كبيرا بين الصورتين.