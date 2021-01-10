ابنة أحلام تشعل السوشيال ميديا بعد تغير ملامحها

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشعلت الفنانة أحلام السوشيال ميديا بنشرها صورة تجمعها بابنتها لؤلؤة الهاجري من زوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري.

ولفتت ابنة أحلام الأنظار إليها وبدأ رواد التواصل في تبادل الصورة خاصة بعد تغير ملامحها ورغم اعتمادها على الفيلتر الخاص بالتطبيق إلا أنها تحولت الى ترند بين محبي والدتها الذين لاحظوا تغيّر كبير في ملامحها التي زادت حسناً وجمالاً.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة ونالت اعجاب الالاف منهم، وتغزلوا بجمالها، وانقسمت التعليقات بين من لاحظ شبهاً كبيرا مع والدتها، وان ارجع الشبه الى والدها.

النجمة الاماراتية كانت تحرص على إبقاء صورة ابنتيها بعيدتين عن مواقع السوشيال ميديا والإعلام، إلا انها قامت قبل فترة على انشاء صفحة لابنتها للولوة ودعمتها عبر صفحتها على انستجرام.