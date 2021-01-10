روان بن حسين تثير الجدل من جديد بصورة مع عمرو دياب..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت عارضة الأزياء الكويتية روان بن حسين، مساء أمس السبت، بعيد ميلاد أحد أصدقائها، بمدينة دبي، والمفاجأة كانت ظهورالفنان عمرو دياب خلال الحفل.

بعد أزمة رانيا يوسف حرب المؤخرات تشتعل.. روان بن حسين تثير غضب الجمهور بهذه الصورة

ونشرت روان صورة لها عبرفقة الهضبة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وأرفقت روان الصورة بالتعليق: “احتفلنا بعيد ميلاد صديقتي أمس مع الهضبة عمر دياب”.

أول تعليق من مروان محسن بعد هدف الفوز على الجونة

روان بن حسين كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي قبل فترة وجيزة بسبب قصة طلاقها من زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف.

حيث أدلت روان بعدة اعترافات صادمة، فقالت أن زوجها كان السبب في إصابتها بفيروس الورم الحليمى، وأضافت أن بسبب خيانته المتكررة وعلاقاته الجنسية المتعددة بفتيات الليل، نقل إليها المرض.