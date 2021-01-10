لماذا ترفض عبير صبري فكرة الإنجاب؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت الفنانة عبير صبري إن الشخص الذي يحب نفسه وشكله والعمل أكثر من أي شيء هو متطرف وعلى الإنسان أن يكون متوازنا.

عبير كشفت عن رأيها في رفض بعض الفنانات الإنجاب خوفا على نجوميتهن، قائلة إن النجومية مزيفة وكلام فارغ، وأن أي شخص تافة قد يظهر في فيديو ويحقق النجومية التي يريدها،

وكانت عبير أوضحت أنها عانت من عقدة نفسية بعد وفاة والدتها دفعتها إلى رفض فكرة الإنجاب، وكانت دائما تفكر ماذا لو أنجبت وتوفيت، كيف سيعيش طفلها، أو مثلا أنجبت طفلا مريضا، مشيرة إلى أنها ترى أن الله يفعل للإنسان الأفضل ودائما له حكمة.