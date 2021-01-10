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شكرا لاهتمامكم بخبر اتفرج..شادي ابن سميرة سعيد يحتفل بعيد ميلادها بهذه الصورة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت الفنانة المغربية سميرة سعيد بعيد ميلادها، فهى من مواليد 10 يناير عام 1958، سميرة سعيدة صاحبة شخصية غنائية فريدة، ويتمتع صوتها العذب.
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نشر شادي نابلسي، إبن الفنانة سميرة سعيد، صورة لهما وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
وعلق شادي النابلسي، على هذه الصورة، قائلا:” كل سنة وأنتي طيبة يا أمي.”
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الفنانة سميرة سعيد مغربية الأصل ولديها ابن وحيد اسمه شادي.
أطلقت النجمة الشهيرة مئات الأغاني التي مازالت عالقة في أذهان محبيها وعشاقها، واحتفالا بعيد ميلادها نستعرض أبرز أغانيها.
تأتي في المقدمة أغنية ” قال جاني بعد يومين ” التي أطلقت عام 1982 و أحدثت ضجة كبيرة في عالم صناعة الموسيقى وهي الأغنية التي مازالت عالقة بأذهان الملايين حول العالم، و بالرغم من مرور سوات طويلة على اطلاق الأغنية إلا أن الجمهور يطلب دائما من الديفا سميرة سعيد تقديم هذه الأغنية بحفلاتها أو خلال تواجدها كضيفة بالبرامج التليفزيونية ، كما أن ” قال جاني بعد يومين ” هي واحدة من أكثر الأغاني التي بفضل غنائها المتسابقين ببرامج اكتشاف المواهب المختلفة.
” تقدر تقولي ” التي تعد واحدة من أنجح الأغنيات التي قدمتها سميرة سعيد خلال مسيرتها الفنية مازال جمهور الديفا يرددها باستمرار.
اما أغنية ” على البال ” فاستطاعت أن تثير ضجة بين عشاق الموسيقى في نهاية فترة التسعينات ، لكن الاغنية ” روحي” التي اطلقت في 1999 جذبت الأذهان والأنظار أيضا بمجرد إطلاقها .
وتضم قائمة أفضل أغنيات سميرة سعيد كل من أغنية ” يوم ورا يوم ” مع الشاب مامي، وأغنية ” قويني بيك ” و ” يا لطيف ” و ” هوا هوا ” و ” محصلش حاجة “، و غيرهم.