شكرا لقرائتكم خبر عن بنت مايا دياب تجبرها على الظهور بلباس النوم.. وهذا ما حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجبرت “كاي” ابنة النجمة اللبنانية مايا دياب، والدتها على الظهور بملابس النوم،بعدما أيقظتها من نومها لكي تمضي معها بعض الوقت فجرا.

وظهرت كاي وهي تتهيأ للدخول إلى غرفة والدتها، ووضعت ميكروفون لتوثيق هذه اللحظات، وخلعت حذاءها ودخلت بهدوء إلى غرفة النوم محاولة ايفاظها من خلال رفع الغطاء عنها، لتبدأ بعد ذلك بالقفز على السرير داعية إياها للاستيقاظ.

فقابلت مايا دياب الأمر بالصراخ في وجه ابنتها طالبة كنها ان تتركها وشأنها لتواصل نومها، إلا أن “كاي” أصرت على خروج والدتها من غرفة نومها، مؤكدة أنها أنهت دراستها “أون لاين” في حين بقيت هي نائمة.

وبعدها رضخت مايا لطلب ابنتها وطلبت منها أن تعطيها رداء النوم، والنظارات الشمسية من ثم القبعة الصوفية، معلنة أنها باتت جاهزة للخروج من الغرفة، لتبادرها كاي بالقول:”اليوم ستظهرين بثياب النوم على الكاميرا”.

وقصدت الابنة والأم بعد ذلك المطبخ، حيث كانت قد حضرت لها “كاي” قهوتها، وعمدت إلى تثبيت ميكروفون على خصرها لكي يكون صوتها واضحا، في ظل تأفف مايا بأنها كادت أن تكسر ظفرها من جراء طريقة نزع الغطاء.

وشاركت دياب وابنتها كلبيهما اللذان ظهرا في هذا الفيديو لتعود وتجلس مايا من جديد على حافة الطاولة المثبتة في المطبخ، وبدأت ما قامت به “كاي” اليوم الذي عادة ما تقوم به الفنانة عندما تريد منها أن تستيقظ باكرا للخروج، إذ تدخل مايا إلى الغرفة والاستماع لموسيقى صاخبة والرقص على السرير لحين استيقاظ ابنتها.

وفي ختام الفيديو، أبدت مايا دياب إعجابها باللوك الذي ظهرت به إذ قالت:”افكر بالخروج بهذه الملابس”.

من جهة ثانية، كانت مايا دياب قد أطلت، عبر برنامج “ع غير كوكب” على قناة “أم تي في”، تحدثت من خلاله عن العديد من أعمالها وكذا شئون وقضايا الفن، وكعادتها خطفت الأنظار بجمالها وأناقتها، وخفة ظلها خلال اللقاء.

وبعد عرض الحلقة، دشن محبو مايا دياب، “هاشتاغ” باسمها عبر “تويتر”، متصدرين الـ”ترند”، وأعربوا عن إعجابهم بعفويتها، وحضورها اللافت، من خلال مشاركتهم في هذا الوسم بعدة تغريدات متنوعة.

من جانب آخر، أبدت مايا رأيها في لقاح فيروس كورونا، وغردت قائلة: “ما تتسرّعوا وتريّثوا،اللقاح ليس بمعجزة، ارجعوا بالتاريخ الى الوراء، وشوفوا كم استغرق من الوقت أسرع لقاح وُجد لمرض مش أقل من 4 لـ 6 سنوات، وحتى الساعة معظم اللقاحات تخضع لتعديلات بتركيبتها، لسنا حقل تجارب، اللقاح بدائي جداً، وعلينا تنوير عقول الناس، لاتضعوا الموت، والسم في أجسادكم”.

يشار إلى أن مايا دياب طرحت مؤخراً أحدث أغنياتها بعنوان “دوب”، وهي أغنية رومانسية، جاءت بمثابة هدية من العيار الثقيل لعشاقها بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، وتصدرت الـ”ترند”.