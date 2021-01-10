بعد وفاة هادي الجيار أحد أبطال مدرسة المشاغبين..تعرف على العهد الذي اتفق عليه أبطال المسرحية وقت عرضها..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أن تلقي جماهير الفنان هادي الجيار، خبر وفاته المحزن، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز ال 71 عام.

يذكر أن هادي الجيار، له العديد من الأعمال التليفزيونية والمسرحية التى أداها، ولكن اشهر دور قدمه في بدايته هو في مدرسة المشاغبين، بمشاركة النجوم عادل إمام، وسعيد صالح، يونس شلبي، وأحمد زكي.

وفاة الفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا

نكشف أن أبطال هذه المسرحية التى حققت نجاح مازال صده حتي الآن، منذ مرور أكثر من 40 عام على عرضها، قد أخذوا عهدا معا وقت عرض المسرحية.

حيث قال الراحل هادي الجيار، أثناء إستضافته في قناة “ماسبيرو زمان” أن حين عرض مدرسة المشاغبين، في السنة الأولى والثانية، وتحقيق نجاح، وبدأ أبطال المسرحية يشتهروا، ويتعرف عليهم الجمهور، توقع النجم الراحل أحمد زكي، أن خماسي المسرحية سيحققوا نجاح كبير وسيصبحوا نجوم في المستقبل.

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وقال الجيار:” أحمد زكي وقتها شعار لذيذ جدا، اللى يقب مننا ياخد التاني في ايده.”

يذكر أن مدرسة المشاغبين، عرضت بعد حرب اكتوبر 1973، وحققت نجاح كبير.