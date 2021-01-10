شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة دينا الشربيني.. شردت للحظات فانكشاف مناطق حساسة من جسدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تثير النجمة المصرية دينا الشربيني الجدل دائماً بسبب إطلالاتها الجريئة والمثيرة للجدل، مما جعلها محط أنظار الملايين.

وفي احدى اطلالاتها ظهرت دينا بفستان أسود من الكوبير كشف صدرها بالكامل ماعرضها لهجوم الجمهور.

أما الفستان الذي كان الأكثر جدلاً فهو ذلك الذي ارتدته برفقة النجم عمرو دياب، حيث كانت اطلالتها مثيرة للجدل بسبب صدر فستانها المكشوف.

يذكر أن الشربيني ستشارك في موسم دراما رمضان المقبل بعمل من نوعية مسلسلات الرعب، بعد غياب هذه النوعية عن التيمة الدرامية عن الشاشة منذ سنوات خاصة في شهر رمضان منذ أن قدمها الفنان يوسف الشريف في مسلسل “كفر دلهاب” .

الفنانة دينا الشربيني تقدم مسلسل ” قصر النيل ” الذي ينتمي لطابع الرعب والاثارة في شهر رمضان هذا العام ، والمسلسل تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج خالد مرعي، ويشارك في بطولته ريهام عبدالغفور وصلاح عبدالله، وصبرى فواز، ومحمود البزاوى، أحمد خالد صالح، وناردين فرج، وصلاح عبدالله وأحمد مجدى وعمر السعيد ونبيل عيسى ومريم الخشت.

واحتفلت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، قبل أيام بليلة رأس السنة الميلادية في إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لدينا الشربيني وهي تحطم أطباق في أحد المطاعم هناك، مثلما فعل الفنان المصري محمد رمضان في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني داخل مطعم في دبي.

ويظهر إلى جانب دينا الشربيني في المقطع المصور المتداول الممثلة المصرية، سلمى أبو ضيف، التي شاركت من جانبها عبر حسابها الخاص على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي صورة من سهرة الاحتفال بالعام الجديد، وبرفقتها دينا الشربيني وصديقة اخرى، وعلقت عليها: “مرحبا 2021”.

يشار إلى أن الفنان المصري، عمرو دياب، احتفل بليلة رأس السنة 2021 في إمارة دبي الخليجية بصحبة أسرته، وذلك بعد مرور فترة على أنباء انفصاله عن دينا الشربيني.

وقبل ساعات، حسم الشاعر تامر حسين ما يترد عن ضم الفنان عمرو دياب أغنية شكراً لألبومه في اللحظات الأخيرة كرسالة منه موجهة إلى دينا الشربيني على خلفية شائعات الانفصال.

الشاعر تامر حسين أكد في لقاء تلفزيوني له أن الأغنية كتبها منذ عام 2019 بسبب تجربة شخصية مر بها ولا علاقة لدينا الشربيني بها ورفض تماماً الخوض في تفاصيل علاقة عمرو ودينا وتأكيد أو نفي الانفصال بينهما.

وأوضح تامر حسين انه عندما كتب أغنية شكرا كانت محاولة منه وقرار للبعد عن الطاقة السلبية.

وتابع: “حسيت أن الأغنية قرار، ولن أسمح لأحد أن يعطل أحلامي وطموحاتي، وهي أغنية مبهجة وفيها راحة بال، وقلت لناس كتير سلام لأي حد عايز يحبطني أو يعطلني”.

وأضاف: “أغنية شكرًا لطرد الطاقة السلبية وليس لها علاقة بأشخاص”، مؤكدًا أن الأغنية تم كتابتها منذ عامين، وليس لها علاقة بالفنانة دينا الشربيني.

وتابع: “لما كتبت الأغنية كلمت عمرو دياب عنها وعن تجرِبتي الشخصية فيها واقتنع بها، وملهاش علاقة بحياة عمرو دياب.”