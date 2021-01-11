5 معلومات عن دليدا.. صاحبة صوت لؤلؤ الحقيقي وسر غلق حسابها على إنستجرام

عدن - ياسمين عبد العظيم - منذ بدء عرض مسلسل «لؤلؤ» على شاشات التليفزيون، تصدرت التساؤلات حول المطربة صاحبة صوت الحقيقي للمسلسل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من عدم إعلان فريق العمل عن اسمها، إلا أنه تم الكشف عن أن صاحبة الصوت هي الفنانة الشابة نور عبد السلام والشهيرة بـ «داليدا» وهي التي تؤدي صوت أغاني الفنانة مي عمر، بمسلسلها الجديد «لؤلؤ».

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ومع الإعلان عن اسمها، أصبحت الفنانة نور عبد السلام مثار حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زار حسابها على «إنستجرام» عدد كبير من المتابعين الأمر الذي وصل إلى إرسال الجمهور رسائل لها ولكن وصل الأمر إلى حد المضايقات، مما دفعها لغلق حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، على أصدقائها فقط، حتى لا يتمكن أحد من رؤية صورها أو مشاهدة المقاطع التي تغني فيها.

ونور عبد السلام مطربة شابة يبلغ عمرها 22 عامًا، وبدأت الغناء في عمرها الـ 18.

تعزف على الكثير من الآلات الموسيقية، وكانت بداياتها في فريق الكورال في حفل الفنان مدحت صالح.

درست بكلية تربية موسيقية، وغنت في حفلات الفنانين مدحت صالح وتامر حسني.

يتابعها أكثر من 6 آلاف متابع عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.