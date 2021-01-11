شكرا لقرائتكم خبر عن بقميص النوم – اتفرج منة عرفة هتوريك الرقص البلدي على اصوله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انضمت الممثلة المصرية الشابة منة عرفة مؤخراً إلى تطبيق “تيك توك” وبدأت تشارك جمهورها بفيديوهات لها.

وفي أحدث فيديو نشرته منة ظهرت ترقص على أغنية “شوفي” للفنان هشام عباس من غرفة نومها.

وتلقت منة عرفة تعليقات كثيرة على الفيديو، البعض وجه لها انتقادات بسبب تغيير شكلها واتهمها أنها غيرت ملامحها بإجراء عمليات تجميل، كما علق البعض على خسارتها الكبيرة للوزن، مؤكدين أنها تحتاج لزيادة الوزن بعض الشيء لأن هذا الشكل لا يليق عليها.

وكان الجمهور اتهم النجمة الشابة بمغازلة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد ارتدائها التايجر مرتين على غرار هيفاء وهبي ونانسي عجرم.

يذكر أن الفنانة الشابة شاركت في العديد من الأعمال السينمائية المصرية وتألقت بشكل كبير خاصة في تجسيد دور الأبنة مع الفنان أشرف عبد الباقي في العديد من المواسم بمسلسل راجل وست ستات.

وبدأت منة عرفة مؤخرا تصوير مسلسل “إسعاف يونس” الذي يشاركها بطولته محمد أنور، وسارة سلامة، ومحمد علي رزق، وإيمان السيد، وأحمد محارب.