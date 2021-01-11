شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بحمالة الصدر فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت حسابات عديدة تهتم بأخبار الفن والمشاهير، عبر منصات السوشال ميديا، مقطع فيديو جريء للفنانة المصرية رانيا يوسف، كانت قد نشرته من خلال حسابها بمنصة تداول الصور والفيديوهات، إنستغرام.

وظهرت النجمة المصرية، في مقطع الفيديو، وهي تخضع لجلسة تصوير جديدة، ارتدت فيها فستاناً شفافا من الأعلى مما كشف حمالة الصدر بوضوح، كما كشف الفستان ساقها.

واستعرضت الفنانة يوسف خلال الجلسة، مفاتنها العارية وفستانها الأنيق والجريء، وتلقت في ذات الوقت تعليمات إحدى خبيرات تصميمات الأزياء، التي ظهرت بجوارها.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل المتابعين الذين امطروها بالاشادات والإطراء والحب والغزل، بالإضافة إلى مشاركة عدد منهم بتداول المقطع عبر حساباتهم بمنصات التواصل.

ومؤخرًا خطفت الفنانة رانيا يوسف، الأنظار، بمجموعة صور جريئة شاركت بها جمهورها ومتابعيها، على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام.

وعلقت النجمة المصرية، على إطلالتها، بخمس كلمات فقط، أكدت من خلالها حبها للون الأسود، حيث كتبت :”ارتداء الاسود هو اسلوب حياة “.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف، في اطلالتها الحديثة، بفستان باللون الأسود، مكشوف الصدر والأكتاف وساقيها، بالإضافة إلى إبطها.

وتركت يوسف، شعرها منسدلا على كتفيها واجزاء من صدرها وظهرها المكشوفان، في بعض الصور، وفي صور اخرى ظهرت فيها وهي تطاير خصلات شعرها الناعمة بيديها في الهواء .

ولم تكتف الفنانة رانيا، بظهورها مرتدية فستان مكشوف لاجزء حساسة من جسدها، بل تعمدت بالقيام بحركات إغراء جريئة ومتعددة، أثارت الجدل بين متابعيها وجمهورها.

يذكر أن أخر أعمال رانيا يوسف، مسلسل الآنسة فرح، الذي عرض على قناة ‎ MBC 4 ‎ مؤخراً، والمسلسل يعد النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.

شاركها في بطولة “الأنسة فرح”، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، هبة عبد العزيز ، تامر فرج، وهو سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

وكانت قد شاركت الفنانة رانيا يوسف خلال العام الماضي في بطولة مسلسل الحرامي، الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل “الحرامي”، 10 حلقات، وهو من بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.