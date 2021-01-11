أمير كرارة يعلن تعافيه من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الفنان المصري أمير كرارة تعافيه من فيروس كورونا بعد مرور أسبوعين من إصابته.

أمير كرارة نشر عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صورة مرفق عليها: الحمدلله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا المسحة سلبية وربنا يشفي كل مريض.

وكان قبل أسبوعين أعلن أحمد كرارة شقيق الفنان أمير كرارة ، إصابة شقيقه بفيروس كورونا المستجد).

وتمنى أحمد لشقيقه الشفاء من الفيروس، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى بفيس بوك: إن شاء الله هتبقى زى الفل”.

وكان قبلها بساعات نفى أمير إصابته من خلال فيس بوك حيث نشر صورة من تحليل المسحة التى أجراها.

وعلق أمير كرارة على صورة المسحة قائلا: بطلوا هرى وخليكوا محترمين لو جالى كورونا هقولكوا والله.

وبعدها أكد أمير عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي منشور جاء به: عملت مسحه تاني انهارده وطلع عندي كورونا ياريت اللي اتعامل معايا يخلي بالو وادعولي بالشفا.

وعلى الصعيد الفني يشارك الفنان أمير كرارة في بطولة مسلسل “نسل الأغراب” إلى جانب الفنان أحمد السقا ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.