هيا مرعشلي تثير الجدل بلقطات جريئة من غرفة نومها.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة هيا مرعشلي الجدل بصورة لها من داخل منزلها ظهرت فيها بإطلالة جريئة ومثيرة.

ظهرت هيا خلال فيديو وهي مستلقية على السرير وتستعرض جمالها بطريقة مثيرة.

أطلت النجمة السورية بشورت أسود قصير مع توب بنفس اللون وأضافت إلى الإطلالة شال باللون الأحمر مع تسريحة شعر منسدل بطريقة طبيعية ومكياج رقيق.

وتنوعت التعليقات على هذه الإطلالة حيث اعتبر البعض أنها جريئة وغير مناسبة وكان عليها إبراز أعمالها الفنية بدلاً من ملابسها والإطلالات التي تعتمد عليها في حين أكد آخرون أن هيا مرعشلي فتاة جميلة ويحق لها التعبير عن سعادتها بهذا الجمال.