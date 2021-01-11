بعد هادي الجيار.. الموت يفجع الوسط الفني بوفاة فنان شهير

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد وقت قصير من وفاة الفنان الراحل هادي الجيار، رحل عن عالمنا المايسترو والموسيقار الكبير خالد فؤاد، عن عمر ناهز 72 عاما، وذلك إثر أزمة صحية.

وبحسب مقربين من أسرة الموسيقار الكبير، فمن المقرر أن يتم تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر في المقابر بعد بوابات العين السخنة.

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وفي سياق مُتصل، أعلن نجل المايسترو الراحل عمر خالد فؤاد أن الجنازة ستكون في مقابر الأسرة بعد بوابات العين السخنة.

وقال في منشور عبر فيسبوك: «صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في المقابر بعد بوابات العين السخنة بـ 5 كيلو وشكر الله سعيكم».

ونعت الفنانة مي فاروق، الموسيقار الكبير خالد فؤاد، عبر فيسبوك: «صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا ودعواته ليا لحد آخر مكالمة بيننا».

والموسيقار الراحل خالد فؤاد عمل قائد أوركسترا للعديد من الأعمال الفنية لعدد من كبار النجوم، وولد في 24 سبتمبر 1948 وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية المميزة.

ومن الأعمال التي شارك فيها خالد فؤاد بموسيقاه: «بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية»، وغيرها من الأعمال.