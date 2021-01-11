هل ارتبطت سلمى أبوضيف بهذا الشاب الإيطالي؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد ظهورها مع إيمانويل أرنوت رئيس تحرير مجلة فوج العربية وبروز تكهنات بارتباطهما كشفت الفناةة سلمى أبوضيف طبيعة علاقتهما.

سلمى أبو ضيف قالت خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي: “قمت بنشر صورتي مع أصدقائي في سهرة ليلة رأس السنة، وكان من بينهم إيمانويل أرنوت”.

وأضافت: وهو صديق مقرب لي ويشجعني ويدعمني في عملي ونلتقي كثيراً، ولكني لم يجمعني به علاقة حب.

وتابعت: قمت بتعديل التعليق على الصورة وأضفت أصدقاء للأبد، لأني لا أحب أثير الجدل.

وعن علاقتها بالشاب الإيطالي قالت أبو ضيف: الأمر لم يصل إلى مرحلة الخطوبة، والعلاقة لم تستمر.

واستكملت: لا أعلم من أين انتشرت شائعات أنه من غير ديني؟ فهل هناك أحد يعرف ديانته أومن سأله؟ أم أن كونه من دولة غير عربية؟”.

وعن ظهورها مع الفنانة دينا الشربيني في دبي مؤخراً وقامتا بتكسير الأطباق، قالت: هذه ليست أطباق حقيقية، هي مصنوعة من مادة تشبه الصلصال.

وبعد سؤالها إن كان هناك عمل فني يجمعها بالفنانة دينا الشربيني قالت سلمى أبو ضيف: نحن أصدقاء منذ فترة طويلة ولم يجمعنا عمل فني بل سافرنا لقضاء وقت ممتع معاً كصديقتين.