على طريقة رانيا يوسف.. عبير صبري تصدم الجمهور في أحدث ظهور لها

عدن - ياسمين عبد العظيم - في أحدث ظهور لها، أثارت الفنانة عبير صبري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تصريحاتها التي خرجت بها مع الإعلامي عمرو الليثي.

وقالت عبير صبري من خلال لقائها مع الإعلامي «واحد من الناس»، والمُذاع على فضائية «الحياة»: «هناك ناس كتير خذلوني، واللي بيشجعنى الآن زوجي وأختي وأمي وأنا بشجع نفسي، ووجود الأب في حياة البنت شيء مهم جدا وهو السند».

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وأضافت الفنانة عبير صبري في تصريحاتها: «أتوجه بالشكر إلى كل اللي دعموني في حياتي الشخصية وفى العمل وكل الناس اللي ساعدتني في حياتي».

وما تسبب في حالة الجدل تصريحاتها، حيث قالت: «أنا نفسي هي أكبر داعم ليا ولازم تكون أنت قوي عشان الكل يدعمك، ولو على الحلاوة أنا حلوة اوي وأنا عارفة كده، وفنيا لسه في حاجات كتير لم أحققها».

وتسببت تلك التصريحات في حالة من الجدل، حيث شبهها الكثيرون بالفنانة رانيا يوسف وأنها تتعمد إثارة الجدل بتصريحاتها المثيرة للجدل.

وقامت الفنانة عبير صبري خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس، بزيارة دار أيتام ولقاء الأطفال وإدخال البسمة والسرور على قلوبهم وتوزيع الهدايا عليهم، في بادرة طيبة لدور الفن والفنانين في رسم البسمة على شفاه الأطفال.