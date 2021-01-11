ثنائية القوَاد وفتاة الليل تجمع نور الشريف ومديحة كامل في أجرأ أفلامهما.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - في عام 1984 قدم الفنان الراحل نور الشريف واحدا من أجرأ أفلامه وهو فيلم شوارع من نار الذي شاركته فيه البطولة الفنانة الراحلة مديحة كامل.

تدور أحداث الفيلم في الأربعينيات عن الشرطي إمام الذي ينتقل للقاهرة للعمل في منطقة مخصصة لممارسة البغاء، وهناك يقع في حب العاهرة نوسة التي تعمل مع الفتوة جلال دون أن يعلم أنها تمارس هذه المهنة.

يدافع عنها إمام ويقوم بضرب أحد الجنود الإنجليز الذي يحاول اعتراض طريقها والاعتداء عليها ويحاكم ويفصل من الخدمة، ثم يعود للإقامة بالحي والبحث عن عمل، فيتحول إلى قواد، تحدث مشاجرة بينه وبين جلال الفتوة. يحاول كلً منهما فيها إثبات قوته وفرض سطوته.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار إبراهيم الموجي وأحمد صالح ومن إخراج سمير سيف وشارك في بطولته نعيمة الصغير ومحمد رضا وسيد زيان وليلى علوي ونخبة أخرى من النجوم.

الغريب أن نفس قصة الفيلم قدمت قبل ذلك بعام واحد في فيلم خمسة باب الذي قام ببطولته عادل إمام في دور الشرطي ونادية الجندي في دور العاهرة وفؤاد أحمد في دور البلطجي مع تغيرات طفيفة.