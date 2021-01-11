نبأ صادم بشأن حالة يسرا الصحية.. وطبيبها يكشف مفاجآت جديدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة يسرا تدهور حالتها الصحية بالرغم من تحسن حالتها الصحية خلال الأيام الماضية، حيث أشارت إلى أنها أجرت التحاليل الجديدة للفيروس ولكن النتيجة ما زالت إيجابية.

ومن خلال تصريحات صحفية، قالت الفنانة يسرا إنها في مرحلة التعافي من فيروس كورونا، وأنها مستمرة على بروتوكول العلاج الذي وضعته لها وزارة الصحة، وشكرت كل محبيها وأصدقائها وجمهورها من خلال.

وأضافت الفنانة يسرا: «الحمد لله أنا بخف بدعاكم وحبكم ليا ومبسوطة أوى أنكوا جنبي وساندني في شدتي».

ووجهت يسرا حديثها للجمهور قائلة: «بشكر كل الناس اللي بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللي بيعملوا لى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائي وأصدقائي داخل مصر وخارجها اللي سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا».

ومن جهته، قال الطبيب المعالج للفنانة يسرا إن حالتها الصحية مستقرة ولكنها تتدهور من وقت لآخر ولكنها قوية في مقاومة الفيروس.