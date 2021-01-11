شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر عريان – اتفرج زوجة تامر حسني تمسك منطقتها الحساسة بشده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني، جمهورها ومتابعيها ومحبيها، قبل قليل، بصور إغراء جريئة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام.

وعلقت الفنانة المغربية الجميلة على الصور قائلةً: “بقينا في زمن بطلنا نعرف نفرق بين صحابنا من اعداءنا! مضيفة: “جالك كترت الهم كضحك” ووضعت نهاية تعليقها إيموجي ضحكة.

وظهرت زوجة النجم المصري، بفستان ناعم بلا أكتاف وتسريحة شعر ناعمة وجذابة انسدلت خصلاتها الطويلة على ظهرها وصولا إلى خصرها.

كما قامت بسمة بوسيل، بحركات إغراء جريئة ومثيرة سحرت بها جمهورها ومتابعيها، منها الإمساك بيديها على خصرها واعلى أردافها بشدة والانحناء قليلا إلى الخلف لإبراز مفاتنها وانوثتها.

وانهالت تعليقات واعجابات المتابعين، بغزارة على صور زوجة تامر حسني، وعبروا عن عشقهم وحبهم لها وأطلقوا عليها عدة اوصاف تليق بجمالها الساحر وانوثتها الطاغية.