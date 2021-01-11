شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تنافس سما المصري وتستعرض مؤخرتها وهي نايمة علي بطلنها .. اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعادت حسابات نشطة مهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل تداول صور مثيرة للنجمة المصرية ميرهان حسين.

وظهرت ميرهان حسين في احدى الصور مرتدية ملابس البحر ونائمة على بطنها بطريقة فاضحة كشفت مفاتنها.

وفي صورة أخرى ظهرت ميرهان جالسة على صخرة بطريقة أظهرت أردافها بشكل مثير وفق تعليقات المتابعين.

ونالت الصورة استحسان العديد من متابعيها، حيث أكدوا على جمالها، وتألقها فيما انتقد آخرون جرأتها.

وكانت ميرهان حسين انتقدت ملابس الفنانات العارية في الجونة حيق قالت لقاء تلفزيوني على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الرابع، مازحة بأنها بعد شعورها بدرجة الحرارة على السجادة الحمراء باتت تعرف لماذا تلجأ الفنانات لإثارة الجدل في مهرجان الجونة.

وأضافت أنها لو تعلم أن درجة الحرارة على السجادة بهذا الشكل لأثارت الجدل كثيراً، في إشارة إلى بعض الاطلالات الجريئة والعارية التي سيطرت على المهرجان هذا العام.

وشاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها ومتابعيها، قبل أيام مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت “ميرهان” في الفيديو وهي تغني أغنية “مش نظرة وابتسامة” للفنانة سيمون.

وعلّقت ميرهان على الفيديو: “لكل حبايبي اللي طلبوا مني أغني دي أغنية من الأغاني اللي بحبها أوي”.

أضافت: “مش نظرة وابتسامة.. أغنية حبيبتي وحبيبة جيلي كله النجمة سيمون”.

وشاركت ميرهان حسين في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل “رجالة البيت”، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.

كما شاركت ميرهان في مسلسل “ختم النمر”، بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، إسلام جمال، جميل برسوم، ومن تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.