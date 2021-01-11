جلسة تصوير نادرة للمطربة الراحلة وردة الجزائرية بالأبيض والأسود

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد شهرتها في عالم الغناء خاضت النجمة الراحلة وردة مجال التمثيل وقدمت عدد قليل من الأفلام مثل حكايتي مع الزمان وصوت الحب وآه يا ليل يا زمن وغيرها.

ولدت وردة يوم 22 يوليو عام 1939 في الحي اللاتيني بباريس في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية.

اسمها بالكامل وردة محمد فتوكي كان والدها يملك فندقًا في باريس حيث اعتادت وردة أن تقدم أغنيات لأم كلثوم وأسمهان وعبد الحليم حافظ.

قدمت إلى مصر بدعوة من المخرج والمنتج الراحل حلمي رفلة الذي قدمها في أول أفلامها السينمائية ألمظ وعبده الحامولي عام 1962، وبعدها تم اختيارها ضمن المجموعة التي غنت أوبريت الوطن العربي.

في أوائل الستينيات أشيع أنها على علاقة بالمشير عبد الحكيم عامر مما أدى إلى صدور قرار بإبعادها خارج البلاد ومنعها من دخول مصر، ولم ترجع إلا في مطلع السبعينيات خلال حكم الرئيس السادات.

التقت بالموسيقار بليغ حمدي الذي أقنعها بضرورة العودة إلى مصر ، وتزوجت من بليغ في الفترة من عام 1972 وحتى عام 1979، وهي الفترة التي قدمت فيها وردة معظم أغنياتها الناجحة حتى الآن.

بعد انفصالها عن بليغ تعاونت مع العديد من الملحنين الذين قدموا لها ألوانًا مختلفة من الموسيقى، مثل: محمد عبد الوهاب، سيد مكاوي، محمد الموجي، صلاح الشرنوبي.

توفيت وردة في منزلها بالقاهرة في 17 مايو 2012 إثر ازمة قلبية مفاجئة، وتم دفنها بمقابر أسرتها بالجزائر بناء على طلبها.