شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. كريم عبدالعزيز يحتضن زوجة عمرو دياب بشدة من الخلف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقلت صفحات تهتم بأخبار الفن والمشاهير، عبر منصات السوشال ميديا، صور رومانسية جمعت زوجة الفنان المصري عمرو دياب، الفنانة دينا الشربيني، والفنان كريم عبد العزيز.

وعبرت تلك الصفحات عن استغرابها الشديد من القبضة الحديدة التي طوق بها كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، من الخلف، حتى بدت وكأنها محاصرة وسط احضانه.

من جهتهم أبدى متابعون إنبهارهم بالإطلالة ووصفوها بالرومنسية، وأشاروا إلى أن الثنائي كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، يستحقان أن يرتبطان بزواج، خاصة وأن دينا مقاربة في العمر مع كريم.