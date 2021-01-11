شكرا لقرائتكم خبر عن اخر دلع وحلاوة – اتفرج نسرين طافش قلبت حال الشباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش بنشر الصورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصورة و الفيديوهات ” إنستجرام ”

وظهرت نسرين طافش وهي ترتدي فستان من اللون الاسود وطويل ولكنه مكشوف الصدر واعتمدت من الناحية الجمالية علي المكياج الصاخب وربط شهرها .

وعلقت الفنانة السورية بالتعليق علي الصورة قائلة إنها النجمة العربية المتألقة نسرين طافش في جلسة تصوير و مقابلة حصرية حيث ابهرتنا بجمالها الراقي الساحر و الملكي وطبعا بشخصيتها المثقفة الطموحة و حبها للحياة

ولكنها حظت الصورة بإعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام حصلت علي الكثير من التعليقات مثل فخامة واناقة وجمال منورة الغلاف وانا مو بس أحبك انا اعشقك