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اخر دلع وحلاوة – اتفرج نسرين طافش قلبت حال الشباب

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش بنشر الصورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصورة و الفيديوهات ” إنستجرام ”

وظهرت نسرين طافش وهي ترتدي فستان من اللون الاسود وطويل ولكنه مكشوف الصدر واعتمدت من الناحية الجمالية علي المكياج الصاخب وربط شهرها .

وعلقت الفنانة السورية بالتعليق علي الصورة قائلة إنها النجمة العربية المتألقة نسرين طافش في جلسة تصوير و مقابلة حصرية حيث ابهرتنا بجمالها الراقي الساحر و الملكي وطبعا بشخصيتها المثقفة الطموحة و حبها للحياة

ولكنها حظت الصورة  بإعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام حصلت علي الكثير من التعليقات مثل فخامة واناقة وجمال منورة الغلاف وانا مو بس أحبك انا اعشقك

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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