تفاصيل إصابة مفيد فوزي بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أُصيب الإعلامي الكبير مفيد فوزي بفيروس كورونا، وذلك وفقًا لما ذكره مقربون من أسرة الإعلامي الكبير مفيد فوزي.

وفي سياق مُتصل، أكد الناقد السينمائي طارق الشناوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس «كورونا».

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وكتب «الشناوي» في منشوره: «الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء الله سيعبر أزمة كورونا، وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا.. الأستاذ مفيد أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصري».

وأضاف الناقد السينمائي طارق الشناوي: «أستاذ مفيد له إطلالة خاصة مقروء ومسموع ومرئي لا يقلد أحدا ولا يستطيع أحد تقليده، ألف سلامة عليك أستاذنا. يقيني إنك إن شاء الله ستعبر تلك الأزمة وتحيلها بقلمك الرشيق إلى حكاية من الحكايات التي دايما تبرع في سردها لنا».