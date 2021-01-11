الموت يفجع بيومي فؤاد.. وصدمة تصيب الوسط الفني

عدن - ياسمين عبد العظيم - فوجئ الوسط الفني بإعلان الفنان بيومي فؤاد وفاة والده، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب الفنان بيومي فؤاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى والدي منذ قليل نسألكم الدعاء».

وفي سياق مُتصل، أشارت مصادر مقربة من أسرة الفنان بيومي فؤاد أن والده تعرض لوعكة صحية مفاجئة مما تسبب في نقله إلى المستشفى.

وبدأ الفنان بيومي فؤاد، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد “عودة الأب الضال” الذي يقوم ببطولته، ومن تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد اللاه.

ويشارك في بطولة المسلسل هالة فاخر، أميرة هاني، هاجر عفيفي، شادي ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.