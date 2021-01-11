شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة جمال – اتفرج أول ظهور لزوجة الفنان محمد حماقي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شارك الميجا ستار المصري “محمد حماقي” جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور شهدت ظهور زوجته وأم إبنته الوحيدة “فاطمة” السيدة “نهلة الحاجري”، التى استطاعت أن تخطف أنظار المتابعين وتدهش الجمهور بجمالها النادر، كما أشار البعض إلي الشبه الواضح بينها وبين الممثلة المصرية “ريهام حجاج”.

وعُرف عن نهلة الحاجري أنها لا تحب الظهور الإعلامي، إلا أن انفصالها عن الفنان محمد حماقي، الذي استمر لمدة عامين، كان من الأحداث التي أثارت جدلا كبيرا على السوشيال ميديا. وعادت «الحاجري» لحماقي بعد هذا الإنفصال الصادم، وأعلنا عن هذا الأمر للإعلام والصحافة وقتها .

وقد كشف محمد حماقي عن سبب انفصالهما وقال بإحدى اللقاءات التلفزيونية :” كل واحد منا كان يلقي اللوم والعتاب على الأخر كلما وقع أي خلاف بيننا لذلك قررنا الانفصال ولكنها لم تغيب عن خيالي وتفكيري لحظة وعندما قررنا العودة كانت علاقتنا أكثر قوة”.