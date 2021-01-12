لهذا السبب دينا الشربيني مع عمرو يوسف في بيروت

عدن - ياسمين عبد العظيم - دينا الشربيني

فجأت الفنانة دينا الشربيني جمهورها، بنشر صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات “انستجرام” .

و ظهرت دينا مع الفنان عمرو يوسف من لبنان و علقت قائلة :” من الممتع دائمًا التصوير مع أعز أصدقائي.”

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يذكر أن عادت الفنانة دينا الشربيني إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي من جديد، بعد مرور فترة على انفصالها عن الفنان الكبير عمرو دياب بسبب خلافات وصلت إلى طريق مسدود ومن الصعب حلها.

دينا الشربيني حاولت إبراز سعادتها بطريقة غير مباشرة مستعينة بصديقتها الفنانة سلمى أبو ضيف، حيث ظهرت دينا برفقتها في دبي وهي مبتسمة وتستمتع بإجازة رأس السنة.

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ثم ظهرت دينا الشربيني مع سلمى أبو ضيف وهي في كامل أناقتها، وهما تقومان بكسر الصحون في أحد مطاعم دبي، بعدما قضت احتفالات رأس السنة. وأكد مصدر مقرب من عمرو دياب، انتهاء علاقته نهائيًا بزوجته السابقة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.