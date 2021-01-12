ريهام سعيد تتقدم ببلاغ لمباحث الانترنت والسبب..؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن اختراق حسابها عبر تطبيق “واتساب”، محذرة متابعيها من الرسائل التي يتم إرسالها من الحساب.

وحذرت ريهام بعد اختراق حسابها الشخصى على “واتساب” متابعيها من الرسائل التي يتم إرسالها من الحساب، وكتب ريها عبر صفحتها الرسمية على “انستجرام” :”اتعمل الاكونت بتاعي الواتس اب هاكنج من امبارح و سيتم اثباته في مباحث الانترنت حالا مش هاينفع تضريني برضوا و باذن الله انا الي هاخد حقي منك اصل الافترا وحش.”

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يذكر أن ريهام سعيد، طرحتت أغنية جديدة على طريقة المهرجانات، بالتعاون مع الفنانة مي كساب وزوجها مطرب المهرجانات أوكا خلال ظهورهما معها في حلقة برنامج “صبايا الخير” الأسبوع الماضي، وأكدت أنها حققت أحد أحلامها بعد خوض تلك التجربة الفنية المختلفة.

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ومن ناحية أخرى تشارك ريهام السعيد في مسلسل “وادي الجن”، المسلسل بطولة صالح عبدالنبي، كريم الدسوقي، أحمد عبدالحي، إنجي أباظة، حمزة العيلي، هبه عبدالغني، أسما سليمان، هند رضا، صفاء جلال، علا رامي، بشرى.