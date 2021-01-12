شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – زوجة أحمد الفيشاوي هتوريك اللحمة البتلو في ظهور عريان بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت ندى الكامل، زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، إنبهار الجمهور، بإطلالة ساخنة، أعادت تداولها حسابات عديدة بمنصات السوشال ميديا، كشفت وابرزت من خلالها، مفاتنها وجمالها وأناقتها بشكل مثير للعيان.

وارتدت زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، فستاناً قصيراً للغاية كشف معظم نصفها الأسفل، وابرز جمالها وقوامها واناقتها ومنحنياتها بشكل واضح ومثير.

وتركت خصلات شعرها الناعمة منسدلة على كتفيها واجزاء من صدرها وظهرها، ووضعت ماكياج خفيف وهادئ، ونالت الإطلالة إعجاب الجمهور. وعلق بعضهم قائلا :”احلى كيرفى”.

وكان الفنان أحمد الفيشاوي، قد نشر في وقت سابق، إحدى الصور التي جمعته بزوجته ندى الكامل، على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.

وتعرضت زوجة احمد الفيشاوي، عقب نشره للصورة، لتحرش خادش للحياء، من قبل العديد من جمهوره ومتابعه، على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام، من خلال تعليقات كثيفة امطروا بها الصورة التي جمعته بزوجته.

وأعاد الفنان أحمد الفيشاوي، إلى الأذهان من جديد أحداث وجوده وزوجته على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي قبل الماضي، حيث ظهر هو وزوجته ندى الكامل، في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، وهو يحتضنها ويتبادل القبلات معها.

وشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، مؤخراً، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في مختلف المسابقات الخاصة بهذه الدورة.

واستقبلت دار الأوبرا المصرية، على مدار 9 أيام، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والنجمة المصرية منى زكي بجائزة فاتن حمامة.