شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – وفاة إيناس الدغيدي يتصدر التريند والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد بمواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول وفاة المخرجة المصرية الشهيرة إيناس الدغيدى، بعد دخولها في غيبوبة كاملة نقلت على إثرها إلى العناية الفائقة دون أن يتمكن الاطباء من انقاذها.

الشابة المصرية حبيبة، خرجت عن صمتها تجاه ما تم تداوله بشأن وفاة والدتها إيناس الدغيدي، بأول تعليق لها، أكدت فيه عدم صحة تلك الأنباء.

وقالت حبيبة في منشور عبر السوشال ميديا، أن ما قرأته وغيرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مجرد شائعات وان والدتها تتلقى العلاج في إحدى المستشفيات بالقاهرة. دون أن تذكر أي تفاصيل اخرى عن تطورات حالة والدتها المرضية.

ومؤخرًا تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات جديدة للفنانة المصرية إلهام شاهين، كشفت من خلالها تطورات الحالة المرضية لمواطنتها المخرجة إيناس الدغيدي.

واكدت شاهين في تصريحاتها الصحفية، أن حالة الدغيدي سيئة للغاية، وأنها لم تتمكن من الحديث معها بسبب عجزها عن النطق والحركة.

جاء ذلك بعد دخول المخرجة المصرية إيناس الدغيدى، في غيبوبة كاملة أثناء تلقيها العلاج في إحدى المستشفيات بالقاهرة.

وذكر مصدر مطلع أن إيناس الدغيدي، تعرضت لانتكاسة وتدهور لصحتها، بعد إجرائها فحوصات طبية أثبتت إصابتها بفيروس كورونا، عقب معاناتها من أعراض الفيروس.

وأكد المصدر بأنه تم نقل المخرجة المصرية، في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة قبل الماضي، إلى إحدى المستشفيات، بعد ساعات من خضوعها للعزل داخل منزلها.

وأضاف بأن إيناس الدغيدي ادخلت إلى العناية الفائقة في المستشفى الذي ترقد فيه، جراء انهيار حالتها ودخولها في غيبوبة كاملة.

وفي وقت سابق، قالت الفنانة إلهام شاهين، في تصريحات صحفية، إنها تواصلت مع إيناس الدغيدي، للاطمئنان عليها. مضيفة بأنها تعاني من صعوبة في الكلام خلال محادثتها لها عبر الهاتف.